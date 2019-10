Fútbol peruano







Universitario vs. César Vallejo: Alejandro Hohberg tocó el balón con la mano dentro del área pero el juez no sancionó penal | VIDEO En el partido por la Liga 1 entre Universitario vs. César Vallejo en el estadio Mansiche, una jugada ofensiva fue interferida por una mano de Alejandro Hohberg que el juez Yovany Quevedo no sancionó