Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1, este domingo 16 de febrero, desde las 3:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de la UNSA. La transmisión estará a cargo de GOLPERU. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

A los de Manuel Barreto solo les queda concentrarse en el torneo local, por lo que buscarán su segundo triunfo consecutivo y del Apertura en su visita a Arequipa. El cuadro bajopontino irá con lo mejor que tiene -sin Christofer Gonzalez por lesión- a los pies del Misti.

Sporting Cristal vs. Melgar: horarios del partido

México - 2:30 p.m.

Perú - 3:30 p.m.

Ecuador - 3:30 p.m.

Colombia - 3:30 p.m.

Bolivia - 4:30 p.m.

Venezuela - 4:30 p.m.

Argentina - 5:30 p.m.

Chile - 5:30 p.m.

Paraguay - 5:30 p.m.

Uruguay - 5:30 p.m.

Brasil - 5:30 p.m.

España - 9:30 p.m.

Sporting Cristal venció 2-1 al Barcelona pero no alcanzó para avanzar en la Copa Libertadores | Foto: Cesar Bueno/GEC

Tras arrancar con una derrota de visita en Cajamarca ante la Universidad Técnica (UTC), el equipo que dirige Barreto logró imponerse de local ante Cusco FC, aunque ambos clubes tenían la mente en lo que serían sus participaciones en los torneos continentales.

“Es difícil, a nadie le gusta que le griten, por supuesto. Pero trato de no tomarlo con algo personal. Con esto, es mi quinto año en el club. La idea es contribuir con la institución. Tengo tiempo en Sporting Cristal y le he puesto mucho esfuerzo”, aseguró el DT, quien no pudo evitar la eliminación en Copa ante el Barcelona SC, a pesar del triunfo de local por 2-1.

Por su parte, Melgar corrió la misma suerte que su para celeste en el arranque del torneo local. El equipo que dirige Carlos Bustos fue derrotado de local por Universitario de Deportes y ganó de visita, al actual campeón Binacional.

A pesar de la importancia de este duelo para no perder pisada en terreno local, el equipo de Bustos también tiene la mira puesta en lo que es su periplo en Copa Sudamericana.

El próximo martes 18 recibirá en la UNSA al Real Potosí de Bolivia, equipo al que le ganó por 2-0 en la ida de la Fase 1 de Copa Sudamericana 2020.

Sporting Cristal 2-1 Barcelona | RESUMEN

Sporting Cristal vs. Melgar: probables alineaciones

Melgar: Cáceda, Neyra, Pellerano, Fuentes, Miflin, Míguez, Arias, Aubert, Amoroso, Sánnchez y Arce. DT: Carlos Bustos.

Sporting Cristal: Solís, Cabello, Revoredo, Huerto, Loyola, Castillo, Távara, Inga, Kevin Sandoval, Ray Sandoval y Herrera. DT: Manuel Barreto.

Sporting Cristal vs. Melgar: ¿dónde se ubica el estadio del partido?

