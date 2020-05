Durante las temporadas 2014-15, Christian Cueva llegó a las filas de Alianza Lima, que se encontraba bajo la órdenes de Guillermo Sanguinetti. Sin embargo, ‘Aladino’ reveló en las últimas horas que previo a su arribo a Matute, tuvo la alternativa de fichas por Universitario de Deportes.

“Habían tres posibilidades, una era de la 'U' pero yo analicé las cosas y el corazón gana más y fui para Alianza. No lo consideré un retroceso sino un paso para impulsarme”, precisó el atacante del Pachuca para los 'Renegrones’.

Además, Cueva dio a conocer un poco sobre su futuro, el cual hasta el momento se podría calificar de incierto, pues en menos de un mes vence su contrato con el cuadro mexicano.

“No es tanto que no me hayan tomado en cuenta (Pachuca), sino que llegué con el campeonato ya empezado y para agarrar ritmo tuve que jugar con la sub 20. Después ya me convocaron, pero pasó lo del coronavirus. A fin de mes acaba mi contrato pero están las puertas abiertas, se está hablando pero hasta que no esté nada concreto prefiero estar callado y esperar a que vuelva el fútbol”, mencionó el exSantos.

