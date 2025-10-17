Este sábado 18 de octubre, Cienciano vs Cusco FC se enfrentarán EN VIVO por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1. El partido se llevará a cabo desde el Estadio Garcilaso de la Vega a la 6:00 p.m. hora Perú. Cusco FC viene de empatar 1-1 con Comerciantes Unidos en su último partido, en tanto su rival de turno llega de ganarle 2-0 a UTC. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 en vivo? Puedes sintonizar los partidos de la Liga 1 a través de GOLPERÚ, L1Play y L1Max. No te pierdas la fecha 15 del torneo Clausura.