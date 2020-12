La temporada 2020 de Alianza Lima pasará a la historia. Los íntimos quedaron antepenúltimos del acumulado, por lo que perdieron la categoría junto a Atlético Grau y Llacuabamba. A raíz de esto, Claudio Pizarro salió al frente a opinar sobre lo acontecido con el cuadro de La Victoria.

“Vi los últimos dos partidos, la verdad que hace mucho tiempo no seguía fútbol peruano. A Alianza lo vi como un equipo muy disminuido, pensé que iba a tener algo más. Me sorprendió porque esperaba que el equipo esté mejor”, mencionó en el programa ‘Más vale tarde’ de Latina.

Pizarro, a nivel selección, ha tenido contacto con varios jugadores que conformaban el plantel blanquiazul en la presente temporada, como: Alberto Rodríguez, Rinaldo Cruzado, Leao Butrón, entre otros.

“Es una pena, es terrible, algo que no se esperaba. No fue un buen año. Yo conozco a algunos chicos de ahí y pensé que, la verdad, iba a ir mejor. Esto es así, lamentablemente en el campo no se dieron las cosas y hay que mejorar”, precisó.

De esta manera, el ‘Bombardero de los Andes’ cerró la conversación con una reflexión: ““Hay que hacer cambios obviamente. Cuando las cosas no se dan o no van para adelante es porque algo no está funcionando”.

