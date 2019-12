Alianza Lima vs. Binacional EN DIRECTO | En su fortín y con el fuerte respaldo de su gente, Alianza Lima intentará este domingo remontar un 4-1 ante Binacional en el enfrentamiento de vuelta de la final de la Liga 1, en busca de un nuevo título nacional.

El duelo se disputará desde las 3:30 de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, que lucirá un lleno total para la ocasión.

Pablo Bengoechea, estratega de Alianza Lima, aplicará un sistema totalmente ofensivo ante la necesidad de golear al sorprendente ‘Poderoso del Sur’, creado apenas hace nueve años y ascendido a la primera división en 2018.

“Vamos a realizar el máximo esfuerzo para voltear el marcador. Es difícil, pero no imposible”, anticipó el DT uruguayo, que busca su segunda consagración con el cuadro victoriano, tras ser campeón con los ‘íntimos’ en la temporada 2017.

“Vamos a presionar lo más alto, para tener la pelota y tratarla. Somos un equipo que creamos goles y convertimos”, agregó en la antesala. Para sumar una nueva estrella en su palmarés, el conjunto blanquiazul tiene que ganar por diferencia de cuatro goles.

Alianza logró su último título en 2017 bajo la batuta del ‘Profesor’ Bengoechea, quien regreso este año al equipo. En 2006 también dio la vuelta olímpica bajo la batuta de otro charrúa, Gerardo Pelusso.

Deportivo Binacional, dirigido por Roberto Mosquera, llega al segundo enfrentamiento de la serie con la moral al tope en busca de su primera coronación.

‘El Poderoso del Sur’ goleó 4-1 a Alianza el pasado fin de semana, aprovechando la localía en los 3.800 metros de altitud de la ciudad de Juliaca. Ahora le basta perder 2-0 para quedarse con el título nacional de la campaña 2019.

“No hay nada cerrado contra Alianza Lima”, admitió Mosquera tras el resultado conseguido por su equipo en la ida.

Fundado en 2009 en Desaguadero, en la frontera con Bolivia, Binacional ya tiene boleto para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, su primera incursión en el torneo continental.

Participó en la Copa Sudamericana 2019, pero fue eliminado por Independiente de Argentina en primera fase con global de 6-2.

El partido será dirigido por el juez argentino Patricio Loustau, convocado de urgencia para evitar suspicacias después de controversias sobre el arbitraje en el cotejo de ida, en el que se usó por primera vez el VAR en la Liga 1.

Binacional sufrió un duro golpe la semana pasada con el fallecimiento del volante Juan Pablo Vergara, quien perdió la vida en un accidente automovilístico cuando se dirigía a entrenar.

En el accidente resultaron con lesiones leves los colombianos Donald Millán, el goleador del cuadro andino, y Jefferson Collazos.

“Con respecto al primer partido ahora sí estamos al 100%. En ese partido estuvimos en un 50%, no dormimos tres días, no entrenamos tres días, entonces eso no era el mejor de nuestros momentos, como lo dije en algún momento, administrar el dolor no es mi especialidad, he tenido que aprender y no creo haberlo hecho del todo bien”, señaló Mosquera en el arribo de la delegación de Binacional a Lima.

Con información de AFP