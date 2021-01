Un supuesto caso de soborno se habría dado en el fútbol peruano, en el que se vieron involucrados el club Sport Chavelines y el árbitro Miguel Santivañez, siendo este último denunciado con tan grave acusación.

Ante ello, Juan Sulca (expresidente de CONAR), conversó con ‘RPP’ para aclarar la situación que se viene dando y afirmó, que el réferi nacional se encuentra suspendido de sus acciones.

“Tras recibir la denuncia de Sport Chavelines procedimos a enviar la información a las autoridades de la FPF y ponerles en conocimiento. También procedimos a la suspensión de actividades de Miguel Santivañez y se lo comunicamos a Conmebol”, precisó Sulca.

Asimismo, confirmó que sus labores como presidente de CONAR finalizaron el 2020 y también que pudo contactarse con Santivañez para que este haga su descargo.

“Me comuniqué con Santivañez, me negó el hecho, me afirmó que haría sus descargos del caso. Seguramente los presentará ante las comisiones respectivas. Me dijo que no estaba metido en ese lío. a no soy presidente de CONAR. A fin de año cumplí mi tiempo de mandato al mando de la Comisión (de Árbitros). Luego la FPF debe ratificar o no, en mi caso no fui ratificado en el puesto”, sentenció.

