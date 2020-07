Hace unos días, se oficializó el desvinculamiento de Federico Rodríguez de Alianza Lima. Según explicó el uruguayo, se vio obligado a tomar esta decisión, por temas familiares.

“Yo me tengo que ir por un tema familiar, es algo que decidí hace 2 semanas. Es una decisión que ya tomé porque mi familia es lo primero y lo demás secundario”, mencionó el delantero para ‘RPP’.

Además, Federico Rodríguez se refirió a lo que le dejó su paso por Alianza Lima y el comportamiento de los hinchas con su persona.

“De Alianza Lima me llevo un año hermoso. El primer semestre fue hermoso más allá que no pudimos ganar el campeonato. Me llevo una gran imagen del club y sus hinchas.

Finalmente, el uruguayo dio a conocer que durante su estancia en el club íntimo, le llegó una jugosa propuesta del fútbol asiático; sin embargo, la rechazó.

“Rechacé una mejor oferta económica de China por quedarme en Alianza. Yo estaba muy cómodo en el club y China con otro idioma y la lejanía se me hacía complicado”, sentenció.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Barcelona se ejercita pensando en el Napoli