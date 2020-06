Distintas ligas en el mundo se alistan para reiniciarse en los próximos días; sin embargo, en Sudamérica aún no se puede controlar como se quisiera la pandemia del coronavirus, por ello los torneos de esta parte del mundo aún no cuentan con una fecha establecida para su regreso.

Juan Carlos Oblitas, Director Deportivo de la FPF, concedió una entrevista para ‘Capital Deportes’ en la que precisó que el protocolo presentado ante el Gobierno “ya fue aprobado” y sería cuestión de días para que los clubes puedan volver a entrenar y tras ello, enfrentarse por la Liga 1.

“Si nos atenemos a lo que dijo el Dr. Víctor Zamora, ministro de Salud el fin de semana, entre hoy y mañana aprobaban el protocolo, que ya había pasado por el IPD y el Ministerio de Educación. Nosotros como Federación Peruana de Fútbol, la FPF envió al IPD y al Ministerio de Salud, ellos lo aprobaron. Pero, lógicamente, quien tiene que aprobar este tema es el Ministerio de Salud”, precisó en primera instancia Oblitas.

Además, se refirió a los clubes que estarían listos para regresar a entrenar, pues deben contar con las medidas preventivas para evitar cualquier contagio.

"Tengo entendido, y te lo puedo decir extraoficialmente, que ya está aprobado por Ministerio de Salud. Entonces, ahora está en manos de la Federación, que tiene que entregar estos protocolos a los clubes y ahí viene la parte fundamental, ¿qué clubes están con la posibilidad de empezar a entrenar sino este fin de semana, la próxima semana?”, mencionó.

También especificó que siempre se refirió a que los clubes vuelvan a entrenar, pues para la vuelta del fútbol deberán pasar más días para que los jugadores agarren ritmo y se eviten lesiones.

“Ojo, a entrenar. Nosotros no estamos hablando del inicio del torneo. El inicio del torneo tiene que ser con un número de días adecuados para la preparación de los jugadores, para que no haya un problema con el tema de lesiones cuando se vuelva a la normalidad, en el sentido de jugar (…) Va a depender mucho de cómo están preparados los clubes para empezar los entrenamientos. He conversado con una o dos personas de clubes muy organizados, ellos están preparados, si es que mañana tiene que cumplir los requisitos, lo cumplen. No todos van a poder empezar al mismo tiempo, pero esos van a estar en desventaja con los clubes que empiezan desde el primer momento”, sentenció.

MÁS EN DT