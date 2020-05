La propagación del coronavirus en el país afecto directamente a los eventos deportivos y entre ellos, la Liga 1 del fútbol peruano. Martín Tumay conversó tanto con el arquero de Alianza Lima, Leao Butrón y el Doctor Julio Grados sobre el posible retorno del ‘Deporte Rey’ en los próximos meses.

El portero íntimo fue consultado sobre su nueva rutina de entrenamiento, la cual viene ejerciendo de forma virtual a partir de la declaración de la cuarentena por parte del gobierno. Además conversó sobre los riesgos de volver a entrenar en un campo de juego.

“El entrenamiento es en casa y vía Zoom, la verdad es fuerte pero no como en el campo de juego. Me parece que no es de alto riesgo el entrenamiento en el campo, por el gran espacio que se tiene y las pocas personas que se ven involucradas”, precisó Leao Butrón.

Por su parte, el doctor Julio Grados dio su apreciación sobre las fechas en la que se podría volver a jugar el campeonato nacional.

“Hay que ser realista con las cifras, el tiempo nos va decir cuando programar un campeonato. Espero sea para agosto o septiembre. Depende de nosotros y yo tengo la esperanza de que esto mejore”

Cabe mencionar que aún no existe un fecha pautada para el retorno de la Liga 1. Sin embargo, alrededor del mundo ya se vienen reiniciando los diferentes campeonatos, siendo el primero de ellos la Bundesliga de Alemania.

El Comercio resuelve dudas sobre el coronavirus:

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.