Antes del 10 de la Calle o Guerrero, la primera película sobre un futbolista adorado en el Perú fue una que reivindicó la peruanidad. Se llamaba Cholo, y allí salía Hugo Sotil con su camiseta Player de Muni y sus camisas de seda italiana en Barza, llevando la bandera de esa cultura a la que solo se acercan pitonisos y curiosos cuando les conviene. En 1972, mucho antes de que en el Perú existiera un festival de cine, fútbol y cultura como Minuto 90, esta película de Bernardo Batievksi unió esas ideas en sus 86 minutos y segundos.

Se trata de la quinta edición del Festival de Cine de Fútbol Minuto 90, que se inaugurará en noviembre de este año. Hoy, adecuado a los tiempos de pandemia por el coronavirus: en formato íntegramente digital y con una convocatoria abierta para los realizadores de cine que quieran postular, de toda Sudamérica. En mayo del 2016, los buques insignia de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de entonces se reunieron para hablar de cine y fútbol, precisamente con motivo de una nueva edición del Festival. Yo estuve ahí, testigo de lo que conversaban los tres uruguayos Walter Ibáñez, Jorge Cazulo y Diego Guastavino.

¿El fútbol es cinematográfico?, le pregunto entonces a Cazulo, hoy jugador y capitán rimense. “Puede producir espejos, gente para admirar, pero somos jugadores nada más. No podemos olvidarnos de eso. Quizá no me gusta la palabra ídolo porque hay gente que se desvive trabajando desde las cinco de la mañana, señoras que crían a sus hijos solas, eso también es heroico. No podemos perder lo cotidiano para solo mirar lo heroico. Cuando fallas un penal, ¿qué? ¿se acabó todo? No es así”

Los realizadores cinematográficos, tanto nacionales como extranjeros, podrán registrar sus producciones en ficción y documental, cortos y largometrajes, hasta el 15 de septiembre ingresando al sitio web www.festivalminuto90.com. Así, además de la proyección de películas de ficción y documentales en competencia y que tienen al fútbol como eje central, Minuto 90 ofrecerá diversos talleres, homenajes, charlas con destacados personajes internacionales vinculados al mundo futbolístico y cinematográfico, y una feria virtual del libro de fútbol.

Desde esta semana y hasta la realización del festival, Minuto 90 estará ofreciendo, a través de sus redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, diversas charlas con personajes influyentes del mundo futbolístico y cultural relacionado a este deporte.

Descarga aquí las bases del festival y el formulario de inscripción:

Bases y formulario de inscripción: https://bit.ly/2DhuIlR

Aquí puedes escuchar Cholo, la banda sonora de la película, compuesta por El Polen