Roberto Guizasola es miembro de la recordada generación de 1984 junto a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Rinaldo Cruzado, entre otros. En ese entonces, Alianza Lima dominaba en las divisiones menores gracias a su pareja goleadora en ataque. No obstante, pocos conocen que el ex lateral de Juan Aurich inició su camino en el fútbol como ariete hasta que arribó la ‘Foquita’ al club íntimo. En Moloko Podcast, el ex Rosario Central recordó dicho episodio.

Guizasola sobre la llegada de Farfán a Alianza Lima

Roberto Guizasola compartió todas las divisiones menores con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Incluso, el lateral contó en Moloko Podcast que los utilizó como motivación para llegar a la selección mayor y compartir un momento más junto a sus amigos de toda la vida. Asimismo, el ex Juan Aurich recordó con mucha gracia cuando el ex Schalke 04 arribó a Alianza Lima.

“En las divisiones menores (antes) todo era mucho más marcado. Tu ibas a un campeonato y ya sabías quien era un monstruo (en los rivales). En nuestro equipo eran Paolo y Jefferson. En la categoría 84′ habían buenos jugadores: Donny Neyra, Jair Céspedes, Rinaldo Cruzado, el hermano de Loyola que no llegó. Sin embargo; Paolo y Jefferson destacaban, eran muy buenos”, acotó ‘Cucurucho’.

Luego recordó la anécdota de la llegada de Farfán al club: “Llegó Jefferson y yo jugaba arriba con Paolo. Guerrero me gritaba mucho porque yo fallaba demasiado. Él siempre supo definir, yo era malo y eso le daba cólera. No me nacía patear, me llevaba a todos pero no me gustaba meter goles. Hasta que llegó el entrenador Jorge Guti y me dice: ‘Roberto, ha venido Jefferson’, nosotros ya sabíamos quién era él. Luego me dijo: ‘Creo que tienes que retroceder un poco’ y así terminé de marcador derecho”.

Sin embargo, pese a arremeter contra Farfán, Guizasola lo tomó con mucha deportividad: “No le agarré cólera. Esa vivencia de niños es muy graciosa. Yo siempre me considero un afortunado en el fútbol. Estuvimos todas las menores, ellos se fueron a Europa y yo me quedé. En 2009 dije: ‘Quiero sacarme la espina y jugar con ellos en la mayor’. Nunca se dieron cuenta que fueron mi motivación”.

