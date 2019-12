Alianza Lima cayó goleado por 4-1 frente a Binacional en lo que fue la primera final de la Liga 1. Roberto Mosquera, técnico del conjunto de Juliaca, habló en conferencia de prensa sobre diferentes temas como: Pablo Bengoechea, Alianza Lima y Donald Millán.

"Millán unió todos los claves que estaban disueltos e hicimos un fútbol de primer nivel en el segundo tiempo. Alianza tiene historia, buen entrenador y un buen plantel. Por eso estamos como un 0-0″, precisó el estratega.

Además, el ex técnico de Sporting Cristal habló de la postura de Pablo Bengoechea tras el deceso de Juan Pablo Vergara durante el inicio de la presente semana.

“Respeto a Bengoechea y le agradezco el gesto de escoger el día. Teníamos una deuda con Juan Pablo (Vergara)”, manifestó en rueda de prensa.

Finalmente, habló del estilo de juego que plantearán el próximo domingo en su visita a Matute, partido definitorio para decidir el campeón de la Liga 1 2019.

“Con Alianza no hay nada cerrado, sería una falta de respeto. Por su historia, por el buen DT que tienen y por el excelente plantel. No vamos a ir a Matute a tirarnos atrás y cerrar el resultado. Ustedes me conocen”, sentenció Mosquera.