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Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO | Previa del partido por Copa Libertadores
Este partido, inicialmente, se iba a disputar en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, de propiedad del club Alianza Lima; pero el pasado viernes, durante un banderazo previo al clásico ante Universitario, un aficionado blanquiazul falleció en la tribuna sur en circunstancias que aún son materia de investigación. El estadio victoriano fue clausurado de forma temporal por la Municipalidad de La Victoria, y por eso el club celeste optó por jugar en el coloso del Callao.
Como se recuerda, Sporting Cristal accedió a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras eliminar en la fase previa -en ambas por penales – a Dos de Mayo de Paraguay y Carabobo de Venezuela.
La transmisión televisiva del compromiso estará a cargo del canal ESPN. En tanto, las incidencias online y minuto a minuto podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
El encuentro se jugará este miércoles 8 de abril, a las 9 p.m. (hora peruana), en el estadio Miguel Grau del Callao.
En el debut de ambos cuadros en el Grupo F de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica, el peruano Sporting Cristal recibe la visita del paraguayo Cerro Porteño, en un choque de poder a poder en el que los dos equipos buscarán su primera victoria en la competición.
En el debut de ambos cuadros en el Grupo F de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica, el peruano Sporting Cristal recibe la visita del paraguayo Cerro Porteño, en un choque de poder a poder en el que los dos equipos buscarán su primera victoria en la competición.