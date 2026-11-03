La tabla de posiciones (acumulada y Torneo Clausura) de la Liga 1 se mueve constantemente. En las últimas jornadas se han vivido choques intensos entre los llamados candidatos a llevarse el último torneo del año. Sporting Cristal, Universitario, Sport Huancayo y otros clubes más pelean el primer lugar, esperando poder ganar el certamen para forzar una final nacional con Alianza Lima, que fue ganador del Torneo Apertura 2026. Sigue aquí todos los partidos, resultados y otros detalles que nos va dejando esta fecha del fútbol peruano.

En el arranque de la jornada, Sporting Cristal y Sport Huancayo consiguieron resultados que los mantiene en la pelea por el título del Clausura, junto a los cremas que en las últimas semanas con la llegada de Fabián Bustos se han metido nuevamente en carrera, y soñando cada vez más con el tetracampeonato.

La fecha 15 continuará este martes 3 de noviembre, con el duelo en Matute entre Alianza Lima y Cienciano, el cual le permitirá a los dirigidos por Pablo Guede seguir sumando en el acumulado e intentando quedar lo más arriba posible en el Clausura.

Tabla Acumulada y Clausura 2026 de la Liga 1, EN VIVO | Sporting Cristal golea a FC Cajamarca y es nuevo líder del torneo

Tabla del Torneo Clausura 2026

Tabla del Torneo Clausura 2026

Tabla Acumulada, Liga 1

Tabla Acumulada, Liga 1

Programación y resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Lunes 2 de noviembre

Sport Huancayo (2-0) Melgar | FINAL

UTC Cajamarca (2-3) Deportivo Garcilaso | FINAL

Sporting Cristal (5-0) FC Cajamarca | FINAL

Martes 3 de noviembre

Comerciantes Unidos vs ADT | 3:00 pm

Alianza Lima vs Cienciano | 8:00 pm

Miércoles 4 de noviembre

Universitario vs. Sport Boys (Partido reprogramado-Fecha 14) | 8:30 pm

¿Qué partidos le quedan a Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo?

Universitario

8 de noviembre | Universitario vs. FC Moquegua (8:30 pm)

14 de noviembre | Sport Huancayo vs. Universitario (4:00 pm)

Sporting Cristal

7 de noviembre | ADT vs. Sporting Cristal (1:00 pm)

14 de noviembre | Sporting Cristal vs. Cienciano (4:00 pm)

Sport Huancayo

7 de noviembre | Cienciano vs. Sport Huancayo (8:30 pm)

14 de noviembre | Sport Huancayo vs. Universitario (4:00 pm)