Por Redacción EC

La tabla de posiciones (acumulada y ) de la se mueve constantemente. En las últimas jornadas se han vivido choques intensos entre los llamados candidatos a llevarse el último torneo del año. , , y otros clubes más pelean el primer lugar, esperando poder ganar el certamen para forzar una final nacional con , que fue ganador del Torneo Apertura 2026. Sigue aquí todos los partidos, resultados y otros detalles que nos va dejando esta fecha del fútbol peruano.

En el arranque de la jornada, Sporting Cristal y Sport Huancayo consiguieron resultados que los mantiene en la pelea por el título del Clausura, junto a los cremas que en las últimas semanas con la llegada de Fabián Bustos se han metido nuevamente en carrera, y soñando cada vez más con el tetracampeonato.

La fecha 15 continuará este martes 3 de noviembre, con el duelo en Matute entre Alianza Lima y Cienciano, el cual le permitirá a los dirigidos por Pablo Guede seguir sumando en el acumulado e intentando quedar lo más arriba posible en el Clausura.

Tabla Acumulada y Clausura 2026 de la Liga 1, EN VIVO | Sporting Cristal golea a FC Cajamarca y es nuevo líder del torneo
Tabla Acumulada y Clausura 2026 de la Liga 1, EN VIVO | Sporting Cristal golea a FC Cajamarca y es nuevo líder del torneo

Tabla del Torneo Clausura 2026

Tabla del Torneo Clausura 2026
Tabla del Torneo Clausura 2026

Tabla Acumulada, Liga 1

Tabla Acumulada, Liga 1
Tabla Acumulada, Liga 1

Programación y resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Lunes 2 de noviembre

  • Sport Huancayo (2-0) Melgar | FINAL
  • UTC Cajamarca (2-3) Deportivo Garcilaso | FINAL
  • Sporting Cristal (5-0) FC Cajamarca | FINAL

Martes 3 de noviembre

Miércoles 4 de noviembre

  • Universitario vs. Sport Boys (Partido reprogramado-Fecha 14) | 8:30 pm

¿Qué partidos le quedan a Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo?

Universitario

  • 8 de noviembre | Universitario vs. FC Moquegua (8:30 pm)
  • 14 de noviembre | Sport Huancayo vs. Universitario (4:00 pm)

Sporting Cristal

  • 7 de noviembre | ADT vs. Sporting Cristal (1:00 pm)
  • 14 de noviembre | Sporting Cristal vs. Cienciano (4:00 pm)

Sport Huancayo

  • 7 de noviembre | Cienciano vs. Sport Huancayo (8:30 pm)
  • 14 de noviembre | Sport Huancayo vs. Universitario (4:00 pm)

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