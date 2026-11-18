La temporada 2026 de la Liga 1 continúa en su recta final con tres partidos pendientes del despliegue de la jornada 17 del torneo. Cada resultado definirá al campeón de la temporada. Por ello, estos últimos encuentros son decisivos para conocer qué equipo se llevará el trofeo del Torneo Clausura. Cada duelo impacta en los resultados de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Huancayo, que están dando pelea por la cima. Por el contrario, equipos como ADT Tarma y FC Cajamarca se juegan el descenso a la Liga 2. En este sentido, CD Moquegua se salvó del descenso gracias al gol agónico de Brayan Angulo frente a Atlético Grau, anotación que le dio la victoria con un marcador de 2-1.

El primer confirmado a la baja fue UTC Cajamarca tras ganar frente a los Chankas (5-3). La victoria no fue suficiente para el cuadro cajamarquino que jugará en segunda en la próxima temporada. Conoce cómo va el cierre del Torneo Clausura y el Acumulado en la recta final de la Liga 1.

Tabla del Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 | Foto: LFP

Tabla del acumulado Liga 1

Tabla Acumulada de la Liga 1 | Foto: LFP

¿Cuándo juegan Alianza Lima, Universitario y Cristal?

La última fecha del Torneo Clausura está programada para la semana del 15 al 22 de noviembre. Alianza Lima tiene programado un encuentro con FC Cajamarca, sábado 21 de noviembre. Por otro lado, el domingo 22 de noviembre se desarrollarán dos encuentros Sporting Cristal vs Cienciano y Universitario vs Sport Huancayo.

Programación de la fecha 17 del Clausura:

Domingo 15 de noviembre

FINAL | Comerciantes Unidos 3-3. Sport Boys

FINAL | Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso

Lunes 16 de noviembre

FINAL | UTC 5-3 Chankas

FINAL | Cusco FC 2-2 ADT

FINAL | CD Moquegua 2-1 Atlético Grau

Miércoles 18 de noviembre

FINAL | Alianza Atlético 1-1 Melgar

Sábado 21 de noviembre

15:30 Alianza Lima vs. FC Cajamarca

Domingo 22 de noviembre

15:00 Sporting Cristal vs. Cienciano

15:00 Sport Huancayo vs. Universitario