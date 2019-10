El partido más atractivo de la fecha 11 del Torneo Clausura es el Universitario vs. Sporting Cristal en el Monumental de Ate. Los cremas llegan como único líder del campeonato, mientras los rimenses buscarán el triunfo para poder alcanzar el primer lugar en un compromiso que se realizará este sábado 12 de octubre desde las 20:00 horas y con la transmisión de Gol Perú.

En una semana con dimes y diretes por si se juega o no el compromiso, Universitario vs. Sporting Cristal se enfrenta de todas maneras este sábado en el Monumental, a pesar que muchos jugadores están convocados en la selección peruana mayor y el sub 23 en duelos amistosos.

El Comercio seguirá el minuto a minuto el partido desde la web y te dará a conocer la mayor información con estadísticas, tabla de posiciones, últimos enfrentamientos, declaraciones, posibles alineaciones, canales, horarios, cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo por TV y online.

▷ Fútbol en vivo: revisa la programación de todos los partidos de esta semana

▷ Universitario vs. Sporting Cristal: algunos de los partidos más recordados entre cremas y celestes | VIDEOS

Facebook

Universitario de Deportes sigue primero en el torneo Clausura peruano, tras empatar este domingo sin goles con Sport Boys, mientras que Alianza Lima se impuso 3-2 a Pirata con tantos de los uruguayos Adrián Balboa, Federico Rodríguez y Felipe Rodríguez.

Jugada la décima jornada del campeonato, el vigente campeón peruano Sporting Cristal goleó por 3-0 a Real Garcilaso del Cusco y se mantiene segundo, igualado en 20 puntos con Alianza Lima.

El equipo crema no podrá contar con el media punta Alejandro Hohberg, el jugador más destacado del equipo, además del centrocampista Armando Alfageme y el defensa Aldo Corzo, mientras que el delantero panameño Alberto Quintero se ha lesionado y también se perderá la convocatoria a la selección de su país. Por su parte, Sporting Cristal sufrirá las bajas del creativo Christofer González y del portero Patricio Álvarez, además de cinco juveniles.

A la espera de que Universitario no sume puntos ante Sporting Cristal, Alianza Lima seguirá este partido con atención extrema, ya que el domingo visitará al San Martín, que tiene 11 puntos y buscará mejorar posiciones en la mitad de la tabla.

DATOS A TOMAR EN CUENTA PARA EL PARTIDO

Los enfrentamientos entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal generan gran expectativa entre los hinchas, debido a que en cada encuentro predominó la calidad y el buen fútbol de los jugadores. Ahora, en la fecha 11 este partido puede ser fundamental para conocer el nuevo líder en la tabla de posiciones y cabe destacar las estadísticas entre ambos.

Desde el primer encuentro disputado en 1956, los dos clubes se han enfrentado en 207 oportunidades en encuentros oficiales, Universitario de Deportes ha conseguido 74 victorias, mientras que Sporting Cristal ha logrado 65 triunfos.

ÚLTIMOS 10 PARTIDOS ENTRE UNIVERSITARIO Y SPORTING CRISTAL

Sporting Cristal 1-2 Universitario | Descentralizado 2015

Sporting Cristal 0-1 Universitario | Descentralizzado 2016

Universitario 2-2 Sporting Cristal | Descentralizado 2016

Sporting Cristal 1-1 Universitario | Descentralizado

2017 Universitario 2-2 Sporting Cristal | Descentralizado

2017 Sporting Cristal 1-1 Universitario | Descentralizado

2018 Universitario 3-3 Sporting Cristal | Descentralizado

2018 Sporting Cristal 1-0 Universitario | Descentralizado

2019 Universitario 2-1 Sporting Cristal | Descentralizado

2018 Sporting Cristal 1-1 Universitario | Liga 1, 2019

CONOCE EL MONUMENTAL DE ATE EN GOOGLE MAPS