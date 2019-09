Universitario vs. Alianza Universidad EN VIVO vía Gol Perú: en el Heraclio Tapia por el Clausura 2019 Liga 1

Universitario de Deportes vs. Alianza Universidad de Huánuco juegan EN VIVO este domingo por la fecha 6 de la Liga 1 Torneo Clausura desde el estadio Heraclio Tapia de Huánuco a partir de las 3:00 pm. Recordemos que el partido no será transmitido en televisión, pero lo puedes seguir minuto a minuto con todas las incidencias, los goles, resumen y más desde aquí.

Universitario de Deportes viene golpeado tras la eliminación de la Copa Bicentenario a mitad de semana y mermado por la ausencia de jugadores claves como Aldo Corzo, convocado a la selección peruana, y Pablo Lavandeira, lesionado, pero también sabiéndose que es uno de los líderes de la Liga 1 Torneo Clausura y que tiene que cuidar ese lugar de privilegio con todo.

Los cremas vienen de empatar en los 90 minutos ante Coopsol y siendo eliminados en la tanda de penales, pero en el torneo local sumaron un importante y reparador triunfo ante Melgar en casa. Es decir tienen que escoger de donde motivarse para afrontar este difícil compromiso ante un equipo que en silencio quiere meterse en un torneo internacional.

Alianza Universidad, octavo en el torneo Clausura con nueve puntos, quiere cerrar el año sin perder ante Universitario de Deportes, cuadro al que le empató en el Torneo Apertura en el estadio Monumental. Ahora, en el Heraclio Tapia, quiere sumar tres puntos más que lo metan en la parte alta de la tabla de posiciones.

Universitario de Deportes va a tener que cuidarse del ataque de Alianza Universidad que componen Julio Landauri, Jack Duran y Lionard Pajoy. El gran ausente de los huanuqueños será Joyce Conde, expulsado la jornada pasada ante Real Garcilaso.

Universitario vs. Alianza Universidad: alineaciones confirmadas



Universitario : J. Carvallo; B. Velarde, C. Ramos, N. Quina, J. Vásquez; A. Alfageme, R. Guarderas; G. Correa, P. De la Cruz, A. Hohberg y A. Osorio



Alianza Universidad: D. Morales; E. Ramos, J. Cámara, R. Bogado, C. Carbajal; J. Rivas, G. Mendoza; R. Arrasco, J. Durán, J. Landauri y L. Pajoy

Universitario vs. Alianza Universidad | Aquí se jugará el partido este domingo 8 de octubre