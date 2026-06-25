Universitario de Deportes y Atlético Grau protagonizarán un atractivo duelo por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. El cuadro ‘crema’ llega con la necesidad de sumar puntos para seguir en carrera hacia la siguiente fase, mientras que el conjunto piurano buscará aprovechar su buen momento tras un resultado positivo en su última presentación. Para no perderte este partido, te contamos todos los detalles a continuación.

¿Cuándo y dónde juega Universitario vs Atlético Grau?

El partido Universitario vs Atlético Grau se jugará el viernes 26 de junio a las 18:00 horas (hora peruana) en el Estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate, en Lima.

¿A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau?

Perú, Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 8.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del día siguiente)

¿Dónde ver Universitario vs Atlético Grau?

El partido Universitario y Atlético Grau será transmitido EN VIVO a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.

Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 26 de junio

UTC vs. FC Cajamarca (Grupo C)

Alianza UDH vs. Unión Minas (Grupo E)

Sport Huancayo vs. ADT (Grupo E)

Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (Grupo D)

Sábado 27 de junio

Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (Grupo B)

Sporting Cristal vs. Unión Comercio (Grupo J)

Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (Grupo J)

Sport Boys vs. Academia Cantolao Grupo I)

Domingo 28 de junio

Alianza Lima vs. Alianza Atlético (Grupo A)

César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (Grupo A)

Los Chankas vs. Santos FC (Grupo G)

Cusco FC vs. Cienciano (Grupo F)

Lunes 29 de junio