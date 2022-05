El último sábado, Sporting Cristal consiguió una importante victoria por 1-0 ante Deportivo Binacional en el Estadio Alberto Gallardo por la Liga 1 2022 con un hombre menos. Omar Merlo fue expulsado por agredir a Víctor Cedrón en la primera parte.

El defensa rimense golpeó por detrás al elemento del ‘Poderoso del Sur’ y el juez principal le mostró la cartulina roja. Pese a los reclamos de Sporting Cristal, Merlo tuvo que dejar el campo.

Posteriormente, Víctor Cedrón reveló la conversación que tuvo con el zaguero celeste dentro del campo de juego. “En la siguiente jugada me dice: ‘Te voy a romper todo’. Yo le digo: ‘Rómpeme’. Fue y yo estaba de espaldas. No lo vi y me metió el codazo que se vio. Felizmente estaban los árbitros ahí”.

Por otro lado, el volante destacó el trabajo de sus compañeros pese a la derrota. “Estoy orgulloso de mis compañeros por lo que estamos haciendo. Somos el último plantel en armarse, pero estamos mostrando jerarquía en todo sentido. Levantarnos 5 de la mañana y venir de frente a jugar, comer en el aeropuerto, no es normal pero hay que seguir así nomas”, agregó.

¡CONTÓ TODO! 🗣 Víctor Cedrón, volante ⚽️ de @BinacionalFC, en #CÓDIGOFÚTBOL 📺: "En la siguiente jugada Omar Merlo antes de la expulsión me dijo: "te voy a romper todo"". #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/3FHCM3s92m — GOLPERU (@GOLPERUoficial) April 30, 2022

“Tuvimos la de Janio (Pósito) que estaba solo pero esto es así, hay que seguir nomás. Jugamos el domingo y hay que tratar de seguir jugando arriba”, sentenció en una entrevista con GOLPERU.

TABLA DE POSICIONES

Tras dicho resultado, Sporting Cristal quedó en el sexto lugar del Torneo Apertura de la Liga 1 con 21 puntos, mientras que Deportivo Binacional es tercero con 22 unidades.