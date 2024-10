La noche del sábado 19 de octubre, ADT enfrentó a Universitario de Deportes en el estadio Monumental por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. Los tarmeños no pudieron con el líder del Acumulado y Clausura, ya que perdieron 2-1 gracias al doblete de Alex Valera.

Al final del partido, Víctor Cedrón brindó declaraciones para GOLPERU y fue muy tajante con sus críticas hacia Agustín Lozano y el VAR, debido a la sanción del pena a favor de Universitario.

“Vinimos a proponer desde el primer minuto, pero estas cosas pasan. Un penal... hay que cobrar penales que sean claros, con dirección al arco, no de esa manera. El fútbol peruano así no va a crecer nunca. Nos duele porque en el segundo tiempo hubo una igualita. Está bien que sea un equipo grande, pero hay que ser más justos”, expresó el 10 de ADT.

“Para nosotros no fue penal. No sabemos porque no hemos visto la repetición, pero en el segundo tiempo hubo una parecida. Igual, jugamos de igual a igual y vamos a seguir peleando hasta el último para la Sudamericana”, agregó ‘Vican’.

“Ellos defendieron todo el partido, no nos atacaron casi nada, no tuvieron muchos remates al arco. Si ven las estadísticas, se darán cuenta. Hicimos un gran partido. Estoy seguro que no hicieron tres o cuatro pases seguidos en el partido, nosotros sí. Ellos la tiraban desde atrás, es su juego y así están peleando”, finalizó el futbolista.