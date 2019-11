En sus tiempos de defensor central, Víctor Hugo Marulanda se adaptó muy rápido a La Victoria. En 1997, el ex futbolista colombiano llegaba a Alianza Lima para recuperar la costumbre de ganar. Con su presencia en el once titular, los íntimos volvían a obtener el campeonato nacional después de 19 años. Tuvieron que pasar dos décadas para que Marulanda regrese ahora como gerente deportivo. Como futbolista buscaba dejar el arco de su equipo en cero, ahora su papel como dirigente lo obliga a anotar todos los goles institucionales posibles.

¿Cuál es el organigrama de Alianza Lima?

Aquí hay un proyecto con una dirección deportiva. Esta tiene pilares fundamentales con gerencias, como la de fútbol profesional, fútbol formativo, femenino y otra que se está presentando de rendimiento, la parte física y atlética. Asimismo, se está trabajando en una gerencia de gestión humana, lo psicológico y social. Bajo esto hemos creado una secretaría técnica, que se encarga de evaluar los mercados que le interesan a Alianza Lima, es un apoyo para el área de scouting.

¿Esta área de scouting es nueva?

No, pero estamos trabajando para mejorar dicha área. La parte formativa está a cargo de Jaime Duarte. A nivel profesional se va a integrar un nuevo equipo que se basará en perfiles para captar talento. Ello va de la mano con la secretaria técnica. Nos apoyaremos en data que recopilemos de los vídeos, estadísticas y el ojo humano.

Hablaste de mercados, ¿cuáles interesan a Alianza Lima?

Parte de Latinoamérica, el cono sur. La B Nacional de Argentina es un mercado importante, también Uruguay y Colombia. Hay mercados en los que podemos competir económicamente. También tenemos data del mercado centroamericano. Tenemos estrategias para mejorar los procesos de selección de talento. Este es un club grande, tenemos que ser muy precisos.

En el Perú, específicamente la San Martín, apostó por jugadores africanos. ¿Alianza puede hacer algo parecido?

No, en las reuniones que hemos tenido no hemos focalizado ese mercado. Hay contactos en todo el mundo, pero no lo hemos ponderado. Queremos primero potenciar al jugador peruano, sobre todo a los que son elegibles para la selección.

¿Es fundamental que los refuerzos sean de selección?

Sí, a todos los niveles. Es una buena manera de captar el mejor talento. Ya hay un primer filtro que realizan los seleccionadores, eso nos ayuda. Tendremos como primera opción a esos jugadores. Asimismo, también deberán cumplir con el perfil del jugador de Alianza Lima, no todos cumplen con ello.

En este último tiempo se ha debatido el estilo de juego de Alianza Lima, ¿qué se busca para el club el próximo año?

Hemos focalizado que los jugadores que vengan deben tener condiciones especiales, que sepan jugar en corto y largo. El jugador de Alianza Lima debe ser rico técnicamente. A eso apuntamos. Queremos que el equipo convenza desde el juego, que sea muy atractivo y ganador.

¿Qué tipo de relación mantiene con Pablo Bengoechea?

Es una muy profesional. Hay un tema afectivo importante, existe admiración. Fuimos contemporáneos, nos contamos anécdotas de los partidos y recordamos las veces que nos cruzamos en algún torneo internacional. Hay bastante respeto. Debatimos ideas y eso es importante y necesario, porque contrastamos ideales. Es muy enriquecedor.

¿El profesor encaja en el perfil que Alianza Lima busca?

Hoy tiene todo el apoyo en el club. Vamos primeros y esperamos los mejores resultados este año. En la parte directiva estamos fortaleciendo todo el plan. Aún no se toman decisiones, a fin de año evaluaremos a la plantilla y al entrenador. Los clubes como Alianza deben marchar a dos velocidades, el día a día y otro a mediano y largo plazo.

Económicamente Alianza recibirá un buen ingreso por la Copa Libertadores, ¿promete fichajes de renombre?

Es una buena pregunta pero no podría responderte con exactitud. Estamos pensando en esta campaña, seria irrespetuoso hablar de otros jugadores. Internamente se está evaluando, más no puedo decir.

Alianza viene de tres torneos internacionales lamentables, ¿cómo se va a encarar la Copa en el 2020?

Queremos ser un club visible con muy buena exposición, para ello, necesitamos estar en los torneos más importantes. Nosotros tenemos que saber que tenemos que construir y dinamizar un equipo que pueda competir. No debemos pensar solo en la fase de grupos, tenemos que pensar en ser finalistas, pero eso se construye paso a paso. Tendremos que visualizar la nómina para el 2020 para trazar un objetivo.

A nivel de infraestructura, Matute presenta una linda cancha pero no cumple con todos los requerimientos de Conmebol para instancias finales de la Libertadores. ¿Qué se hará con el estadio?

De eso se va a encargar paulatinamente la comisión de estructura del club. Debemos cumplir con ciertas licencias. No solo debemos pensar en el campo, luces y butacas, también en los campos de entrenamiento y concentración. Matute luce un campo espectacular, necesitamos que los campos de EGB estén igual. Los jugadores aman venir a La Victoria por el estado del campo, queremos que entrenen en una cancha muy similar.

¿Existe algún plan para ampliar Matute?

Conocí un proyecto macro, eso lo está gestionando la comisión de infraestructura. Es muy bonito pero está por ejecutarse. Sé que es importante que Alianza tenga un estadio más grande. Cada vez tenemos que volver el equipo más atractivo, está demostrado que tenemos la hinchada más popular. Tenemos la asistencia más alta. Si tenemos más espacio, el reto es convencer al hincha a que llene Matute. Queremos que la experiencia sea buena, familiar, que no solo sea fútbol, que tengamos espacios como activaciones o comida. El estadio debe ser un sitio turístico bien importante.