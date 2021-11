No es el club más tradicional, tampoco el más popular; pero la San Martín siempre fue un club modelo, espejo a seguir. Fundado en enero del 2004, tuvo sus años de gloria con el bicampeonato en 2007 y 2008 con Víctor Rivera, y el título del 2010 con el ‘Maño’ Ruíz; pero que hoy es víctima de la austeridad: descendió a la Liga 2, aunque hay cierta esperanza en un fallo del TAS. En días de incertidumbre y melancolía, el ‘Chino’ Rivera, el último técnico bicampeón del fútbol peruano con los ‘Santos’, recuerda esos pasajes de éxitos continuos que también se trasladaron al plano internacional con victorias históricas como el conseguido ante River Plate del ‘Cholo’ Simeone y su constaleación de estrellas como Radamel Falcao, Marcelo Gallardo, Alexis Sánchez, entre otros cracks.

-¿Cómo tomó el descenso de la San Martín?

Sinceramente es difícil encontrar las palabras justas. Yo siento gratitud por haber sido parte de la historia del club con logros inolvidables que van a perdurar siempre en el tiempo. Siento mucha nostalgia recordando los buenos momentos y no pierdo la ilusión de que la San Martín vuelva en algún momento a Primera y revivir todos los buenos aportes que le dio al fútbol peruano con los jóvenes que aparecieron gracias a sus canteras y los equipos que formó.

-Aún no se sabe al cien por ciento si el club intentará ascender de Liga 2 o desaparecer

Hay que esperar a ver qué decisiones tomarán, pero ya el club va a quedar en la historia del fútbol peruano como un modelo de institución que en algún momento, más allá de lo que se dice, ojalá pueda retomar y volver al fútbol profesional. Siento que la San Martín no debe desaparecer por todo lo que le dio al fútbol peruano.

Perdió 2-1 frente a Ayacucho.

-Dirigió al club entre 2005 y 2009, y fueron bicampeones en 2007-08, los últimos del fútbol nacional, ¿cuál era el secreto para lograr los títulos en tan poco tiempo de haberse fundado?

Fue un gran trabajo en conjunto de todas las áreas. Desde las divisiones menores hasta el primer equipo. Tuve la suerte de ser el primer jefe de unidad técnica y siempre trabajamos de la mano: metodología, modelo de juego, etc. Y dentro de los valores agregados hay dos puntos claves: la forma cómo gerenció el señor Álvaro Barco en equipo de mayores y don Alberto Macía en menores.

-Dentro de esos años de éxitos continuos, San Martín le ganó dos veces a River Plate en dos ediciones distintas de la Copa Libertadores: en 2008 acá y en 2009 en Argentina, ¿con cuál de las victorias se queda?

Ambas son importantes, históricas, pero me quedaría con la que se consiguió acá, en el Monumental de Ate. River llegó con un equipo plagado de figuras como Rafamel Falcao, Alexis Sánchez, Marcelo Gallardo, Sebastian Abreu, Ariel Ortega; y eran dirigidos por Diego Simeone. Fue increíble.

-¿Alguna anécdota que recuerde de ese partido?

Siempre pasa por mi cabeza el golazo de Pepe Díaz. Luego la entrevista del periodista argentino Marcelo Benedetto, que estaba totalmente sorprendido con el juego del equipo. También lo que se vivió en el camarín, no tiene precio la verdad. Es algo que nos lo vamos a llevar siempre los que estuvimos ahí presentes.

La única vez que Marcelo Gallardo (hoy técnico de River Plate) jugó en el Monumental de Lima fue en 2009: derrota ante San Martín por 2-1. (Foto: Agencias)

-También le ganaron a otros equipos históricos como América de México, Nacional de Paraguay y Gremio de Porto Alegre

Sí, tuvimos ese honor de vencerlos y representar de la mejor manera al Perú. Contra Gremio jugamos en 2009, nos eliminaron en octavos de la Copa Libertadores pero fue una gran llave. Recuerdos que me llenan de orgullo.

-Fueron años en los que el éxito de la San Martín también era del país, ¿por qué cree que luego se empezó a caer el club hasta tocar fondo este año?

No lo sé. Prefiero no opinar acerca de eso porque yo no estuve ahí. Yo dejé el club, me fui a otros clubes a seguir mi carrera y solo me quedé con el cariño, las experiencias vividas y los gratos recuerdos.

-¿Cómo se gesta el debut de Christian Cueva en el club con 16 años?

Él debutó en 2008, en un equipo que peleaba el título y lo hizo de gran manera. Eso, creo yo, demuestra todas sus condiciones, a pesar de su corta edad. Para mí es una alegría inmensa de haberle dado esa oportunidad de demostrar su talento en el fútbol profesional.

Ronald Quinteros y Christian Cueva celebrando el título nacional.

-¿A esa edad ya daba pistas de lo que iba a ser hoy: uno de los jugadores más importante en la selección peruana?

Sí, y lo hablamos muchas veces, seguro él lo debe recordar. Siempre le decíamos que su crecimiento iba a ser gradual y que iba a llegar hasta la selección de mayores, que tenía el talento para trascender y jugar en el extranjero. Lo bueno es que los consejos los tomó para bien y se esforzó mucho para estar en el lugar en el que está ahora mismo.

-Una jugada que lo marcó fue el penal fallado ante Dinamarca. Él confesó haber estado muy mal después de eso. ¿Se comunicó con usted para pedirle consejos?

Conversamos varias veces después de eso. Gracias a Dios siempre tuvo el respaldo familiar y de profesionales que han sabido guiarlo. Él también supo recuperar su nivel futbolístico y su mentalidad. Es un jugador que siempre ha rendido ante la confianza del comando técnico de la selección peruana.

-¿Cree que las críticas muchas veces son injustas contra él?

Las críticas y los elogios son parte del mundo del fútbol. Hay que saber sobrellevarlas y aprender a convivir con ellas.

-Pedro Gallese es otro que salió de la San Martín, es el portero con más partidos en la historia de la selección y es uno de los 20 nominados a mejor arquero del mundo

Pedro es otro que me llena de alegría, de orgullo. Recuerdo que él tenía por delante a arqueros de mucha experiencia como Leao Butrón, pero siempre mostró mucha disciplina, se esforzaba mucho en los entrenamientos.

-¿Cuál cree que fue el secreto de Pedro para ser el portero que es hoy?

Recuerdo mucho que cuando lo dirigí la última vez en Juan Aurich, en 2016, en cada viaje que hacíamos, a veces me sentaba cerca de él en el avión y observaba que estaba con una tablet analizando los movimientos de los atacantes del rival de turno, quiénes podían ejecutar los tiros libres o penales. Eso es algo que me quedó grabado como prueba de que el esfuerzo te lleva a conseguir grandes cosas.

