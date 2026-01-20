Melgar de Arequipa inició ganando el segundo partido amistoso disputado contra Universitario de Deportes como parte de la pretemporada 2026 de la Liga 1.

Jhonny Vidales fue el encargado de marcar el 1-0 para los arequipeños. Los dos encuentros se jugaron el mismo día con tiempos de 30 minutos cada uno.

Jhonny Vidales anota el segundo tanto para Melgar. En el marcador global Universitario de Deportes sigue con ventaja por 3 a 2. pic.twitter.com/WIf0suLaVc — Enrique Vega (@enriquevega__) January 20, 2026

De ese modo, ambos clubes pudieron probar a varios de sus jugadores con miras al arranque del campeonato.