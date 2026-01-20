Gol de Melgar para poner el 0-1 del segundo partido. (Foto: Universitario)
Gol de Melgar para poner el 0-1 del segundo partido. (Foto: Universitario)
Redacción EC
Redacción EC

Melgar de Arequipa inició ganando el segundo partido amistoso disputado contra Universitario de Deportes como parte de la pretemporada 2026 de la Liga 1.

Jhonny Vidales fue el encargado de marcar el 1-0 para los arequipeños. Los dos encuentros se jugaron el mismo día con tiempos de 30 minutos cada uno.

De ese modo, ambos clubes pudieron probar a varios de sus jugadores con miras al arranque del campeonato.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC