Universitario tuvo el empate, pero Alex Valera erró un penal frente a Sport Boys. Foto: Liga 1
Universitario tuvo el empate, pero Alex Valera erró un penal frente a Sport Boys. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

Universitario tuvo la posibilidad de igualar el marcador frente a Sport Boys, pero Álex Valera no pudo convertir desde el punto de penal y dejó escapar una ocasión importante para el conjunto crema en el Estadio Monumental.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?