Universitario tuvo la posibilidad de igualar el marcador frente a Sport Boys, pero Álex Valera no pudo convertir desde el punto de penal y dejó escapar una ocasión importante para el conjunto crema en el Estadio Monumental.

La acción se produjo a los 38 minutos del encuentro, luego de una falta a Gianluca Lapadula. El árbitro Micke Palomino señaló la pena máxima y Valera asumió la responsabilidad de ejecutar el disparo desde los doce pasos.

Sin embargo, Diego Melián atajó el disparo delantero de Universitario, por lo que el marcador no se movió. De esta manera, el equipo dirigido por Fabián Bustos dejó pasar una oportunidad inmejorable para recuperar la igualdad ante Sport Boys.

Universitario tuvo el empate, pero Alex Valera erró un penal frente a Sport Boys. Foto: Liga 1

El compromiso se disputa este miércoles 4 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos afrontan la recta final del campeonato con la necesidad de sumar puntos para cumplir sus respectivos objetivos.

Sport Boys busca mantener la ventaja conseguida con el tanto de Christian Cueva desde el punto de penal, mientras Universitario intenta encontrar el camino para igualar el encuentro.

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