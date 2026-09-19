Alejandro Duarte rompió su silencio y salió al frente tras la victoria de Alianza Lima por 2-0 sobre ADT. El arquero blanquiazul afrontó las críticas por lo ocurrido en el Clásico ante Universitario de Deportes, reconoció que el triunfo frente al conjunto tarmeño era necesario para ganar confianza y aseguró que el plantel le brindó su respaldo.

“El respaldo de mis compañeros es algo emocionante. No me voy a victimizar ni dar pena a nadie. Sé cómo funciona el fútbol, todo el cargamontón es normal. Estoy dando la cara como siempre”, expresó Duarte en entrevista a L1 Max.

El guardameta asumió su responsabilidad por aquella derrota ante la U y aseguró que el golpe todavía permanece. “Fallé y tengo que asumir las críticas. Siempre voy a dar la cara”, manifestó. Además, explicó que perder el Clásico de esa manera fue especialmente doloroso por las consecuencias que tuvo para el equipo y sus hinchas.

🗣️ Declaraciones de Alejandro Duarte



"El gesto de Eryc Castillo fue muy bonito, yo fallé y tengo que asumir, siempre voy a dar la cara y mi trabajo y compromiso está al 100%, el deporte es muy cambiante" #L1RADIO pic.twitter.com/WSCOa1HHxk — L1MAX (@L1MAX_) September 19, 2026

Duarte también destacó la reacción de sus compañeros frente a ADT, después de una semana complicada. “Fue difícil salir hoy a la cancha, pero tuve el respaldo de mis compañeros”, comentó el arquero, quien resaltó la personalidad mostrada por Alianza Lima para dejar atrás el golpe y concentrarse en conseguir los tres puntos.

Finalmente, el portero blanquiazul cuestionó algunas decisiones arbitrales que, según su percepción, han perjudicado al equipo durante el Clausura. “Han sido 6-7 errores claros y, si el arbitraje hubiese hecho lo que tenía que hacer, tendríamos más puntos en la tabla”, afirmó el guardameta.

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