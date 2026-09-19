“Siempre doy la cara”: Alejandro Duarte rompió su silencio tras la dura caída en el Clásico. (Foto: Getty Images)
“Siempre doy la cara”: Alejandro Duarte rompió su silencio tras la dura caída en el Clásico. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Alejandro Duarte rompió su silencio y salió al frente tras la victoria de Alianza Lima por 2-0 sobre ADT. El arquero blanquiazul afrontó las críticas por lo ocurrido en el Clásico ante Universitario de Deportes, reconoció que el triunfo frente al conjunto tarmeño era necesario para ganar confianza y aseguró que el plantel le brindó su respaldo.

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