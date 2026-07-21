“Bienvenido al corazón del pueblo”: Alianza Lima anunció el fichaje de Nicolás Díaz | VIDEO

Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Nicolás Díaz, quien se convirtió en el nuevo refuerzo del cuadro blanquiazul parar encarar lo que resta de la temporada. El chileno pasó exámenes médicos ayer y hoy firmó contrato con los victorianos hasta diciembre del 2027.

“Bienvenido al corazón del pueblo”, se puede leer en la publicación de Alianza Lima en redes sociales. Los blanquiazules destacaron la llegada de Nico Díaz, quien tiene 27 años y puede desempeñarse como defensor central o lateral izquierdo.

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No hizo falta decir mucho. Bastó con una frase.



“¡𝐄𝐒 𝐌𝐈́𝐀!”💙



Nicolás Díaz ya viste nuestros colores. ⚪️🔵



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐚𝐳𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨! 👏🏾#125AñosDeEternidad#SeamosEternos pic.twitter.com/bmoaX0Jqm2 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 21, 2026

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