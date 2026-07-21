“Bienvenido al corazón del pueblo”: Alianza Lima anunció el fichaje de Nicolás Díaz | VIDEO
“Bienvenido al corazón del pueblo”: Alianza Lima anunció el fichaje de Nicolás Díaz | VIDEO
Por Redacción EC

Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Nicolás Díaz, quien se convirtió en el nuevo refuerzo del cuadro blanquiazul parar encarar lo que resta de la temporada. El chileno pasó exámenes médicos ayer y hoy firmó contrato con los victorianos hasta diciembre del 2027.

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