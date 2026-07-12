Alianza Lima vs Deportivo Cali se enfrentan EN VIVO ONLINE este domingo 12 de julio en Matute. Conoce a qué hora juegan, qué canales transmitirán el partido y dónde ver el partido amistoso. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima vs Deportivo Cali se enfrentan EN VIVO ONLINE este domingo 12 de julio en Matute. Conoce a qué hora juegan, qué canales transmitirán el partido y dónde ver el partido amistoso. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Alianza Lima se presenta ante su hinchada este domingo 12 de julio cuando enfrente a Deportivo Cali en un amistoso internacional que servirá como preparación para el inicio del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Pablo Guede buscará dejar atrás la derrota sufrida frente a Sport Boys y llegar con mejores sensaciones al arranque del campeonato.

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