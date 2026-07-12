Alianza Lima se presenta ante su hinchada este domingo 12 de julio cuando enfrente a Deportivo Cali en un amistoso internacional que servirá como preparación para el inicio del Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Pablo Guede buscará dejar atrás la derrota sufrida frente a Sport Boys y llegar con mejores sensaciones al arranque del campeonato.

El encuentro también representará una nueva oportunidad para que el comando técnico continúe afinando el funcionamiento del equipo, luego de disputar varios amistosos en las últimas semanas con el objetivo de encontrar la mejor versión del plantel.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Cali?

El amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali se disputará este domingo 12 de julio en el estadio Alejandro Villanueva (Matute).

Hora del partido:

Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 5:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO?

El compromiso será transmitido EN VIVO para todo el Perú a través de América TV y América tvGO, señal disponible en operadores de cable y plataformas digitales autorizadas. Además, los aficionados podrán seguir las incidencias mediante las aplicaciones oficiales del servicio de streaming.

Horarios, canales TV y dónde ver ONLINE

Partido: Alianza Lima vs Deportivo Cali

Alianza Lima vs Deportivo Cali Fecha: Domingo 12 de julio de 2026

Domingo 12 de julio de 2026 Hora: 3:00 p.m. (Perú)

3:00 p.m. (Perú) Estadio: Alejandro Villanueva (Matute)

Alejandro Villanueva (Matute) Canal TV: América TV

América TV Streaming: América tvGO.

Tras este compromiso, Alianza Lima enfocará toda su preparación en el debut por el Torneo Clausura 2026, donde intentará volver a pelear por el título nacional.