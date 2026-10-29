Ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. ¿A qué hora juegan HOY? El juego se disputa hoy, jueves 29 de octubre de 2026, a las 3:30 PM (hora peruana) ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Movistar TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

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