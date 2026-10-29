Por Joao Muñoz Tineo

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del de la . ¿A qué hora juegan HOY? El juego se disputa hoy, jueves 29 de octubre de 2026, a las 3:30 PM (hora peruana) ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Movistar TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

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