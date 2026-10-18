Por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes vence parcialmente 1-0 a Alianza Atlético gracias a un autogol del defensor Román Suárez a los 18 minutos del primer tiempo. La acción ocurrió cuando el zaguero desvió el balón hacia su propio arco tras un centro de Gianluca Lapadula. Aunque la jugada generó dudas iniciales y fue revisada minuciosamente por el VAR, el cuerpo arbitral terminó por convalidar la anotación que pone en ventaja al conjunto crema en este determinante encuentro del Clausura.

Por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes vence parcialmente 1-0 a Alianza Atlético gracias a un autogol del defensor Román Suárez a los 18 minutos del primer tiempo. La acción ocurrió cuando el zaguero desvió el balón hacia su propio arco tras un centro de Gianluca Lapadula. Aunque la jugada generó dudas iniciales y fue revisada minuciosamente por el VAR, el cuerpo arbitral terminó por convalidar la anotación que pone en ventaja al conjunto crema en este determinante encuentro del Clausura. ⚽️ ¡AUTOGOL DE SUÁREZ! Los visitantes se adelantan en el marcador. #AlianzaAtlético 0-1 #Universitario 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/WXsJna99PR — L1MAX (@L1MAX_) October 18, 2026 VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.