Carlos Garcés, delantero de Cienciano, salió al frente para referirse a la eliminación de la Copa Sudamericana frente a Montevideo City Torque. El cuadro cusqueño cayó 3-0 en el Estadio Centenario y quedó fuera por un global de 3-2. En ese sentido, el goleador del ‘Papá’ fue claro en referirse a lo sucedido y se mostró orgulloso de lo hecho en el torneo.
“Es muy duro hablar. Estábamos todos muy ilusionados. Teníamos mucha fe de que podíamos sacar adelante el partido. Es muy fácil buscar culpables, decir por qué no clasifcamos. Nosotros en la interna estamos dolidos, pero orgullosos de la copa que hicimos”, expresó en D’Enganche.
Para Garcés, la campaña de Cienciano fue digna, ya que dejaron en el camino a importantes equipos como Lanús y Botafogo. “Nos quedamos con la ilusión que le dimos a la gente, con la ilusión que tenía nuestra familia. Mi hija me preguntaba cuántos goles faltaban para ganar la copa. Nos quedamos con las cosas lindas de esta copa”, contó.
Asimismo, Garcés reconoce que al equipo le cuesta asimilar lo ocurrido en Montevideo, pues había la ilusión de avanzar a semifinales del torneo. Pese a ello, el goleador de Cienciano afirmó que lo vivido les permitió consolidarse como un equipo.
“Fue una copa hermosa. En el camino empezamos a creer en nosotros como equipo, como grupo. Si bien para muchos rivales no éramos tan grandes, en el camino nos hicimos grandes. Nos quedamos con la alegría que le dimos a la gente”, finalizó.
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