“Estamos orgullosos de la copa que hicimos”: la confesión de Carlos Garcés tras la eliminación de Cienciano. (Foto: Getty Images)
“Estamos orgullosos de la copa que hicimos”: la confesión de Carlos Garcés tras la eliminación de Cienciano. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Carlos Garcés, delantero de Cienciano, salió al frente para referirse a la eliminación de la Copa Sudamericana frente a Montevideo City Torque. El cuadro cusqueño cayó 3-0 en el Estadio Centenario y quedó fuera por un global de 3-2. En ese sentido, el goleador del ‘Papá’ fue claro en referirse a lo sucedido y se mostró orgulloso de lo hecho en el torneo.

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