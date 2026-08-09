Carlos Zambrano reveló qué le dijo Pablo Guede antes del Alianza Lima vs. Sport Boys.

Carlos Zambrano y Pablo Guede se conocen bien. Aunque ahora defienden intereses distintos en el Torneo Clausura, el defensor de Sport Boys reveló que mantiene una comunicación frecuente con el entrenador de Alianza Lima, con quien estrechó vínculos durante la pretemporada. Tras el empate entre ambos equipos, el zaguero destacó la relación que construyeron y el respeto que existe entre ambos.

“Con el profe hablo casi siempre. Cada dos semanas hablamos, nos comunicamos. Se formó una linda amistad en la pretemporada. No solamente con él, sino con todo el cuerpo técnico y mis compañeros. Los respeto y me respetan mucho también”, contó Zambrano en L1 Max.

El defensor rosado también elogió la personalidad y experiencia del técnico argentino. “Guede es un enfermo del fútbol. Siempre hablamos de la vida. Nos aconsejamos mucho. Es un hombre experimentado. Trato de escuchar sus consejos”, señaló. Además, reveló un detalle previo al partido disputado en el estadio Nacional: “Me llamó antes del partido. Me dijo unas palabras lindas. Lo tomé de la mejor manera”.

🎙️Zambrano: “Mucha gente menospreciaba el trabajo de Boys, a pesar de estar en un buen momento”



"Nos quedamos con ese sin sabor de un punto"#SportBoys



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Más allá de su vínculo con Guede, Zambrano valoró el crecimiento que viene mostrando Sport Boys y consideró que el equipo puede aspirar a objetivos mayores. “El club ha venido de muchos años de resultados negativos y mi llegada al club ha ayudado mucho al grupo para agarrar confianza. Creo que merecemos más y apuntar a un torneo internacional”, sostuvo.

El zaguero también reconoció que el empate ante Alianza Lima dejó cierta frustración por haber perdido la racha sin recibir goles. “Nos quedamos tranquilos por el gran esfuerzo que hemos hecho. Mucha gente menospreciaba el trabajo del club. Nos vamos tristes porque teníamos ganas de seguir manteniendo el arco en cero y nos rompieron la racha”, comentó.

Finalmente, Zambrano dejó claro que, pese al cariño que mantiene por Alianza Lima, hoy está concentrado en su presente con Sport Boys. “Se extraña mucho a Alianza. Pero hoy estoy en Boys, estoy muy feliz aquí”, afirmó el defensor, quien busca seguir liderando al cuadro rosado en su objetivo de pelear por cosas importantes.

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