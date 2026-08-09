Carlos Zambrano reveló qué le dijo Pablo Guede antes del Alianza Lima vs. Sport Boys.
Carlos Zambrano reveló qué le dijo Pablo Guede antes del Alianza Lima vs. Sport Boys.
Por Redacción EC

Carlos Zambrano y Pablo Guede se conocen bien. Aunque ahora defienden intereses distintos en el Torneo Clausura, el defensor de Sport Boys reveló que mantiene una comunicación frecuente con el entrenador de Alianza Lima, con quien estrechó vínculos durante la pretemporada. Tras el empate entre ambos equipos, el zaguero destacó la relación que construyeron y el respeto que existe entre ambos.

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