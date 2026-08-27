Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, ofrecerá este jueves 27 de agosto desde las 12:00 p.m. una conferencia de prensa junto a la plana dirigencial del club. El encuentro con los medios será en el Estadio Monumental y tendrá como ejes el balance de su primer año de gestión y las acciones legales adoptadas frente a la medida cautelar vinculada a Gremco.

Sobre el primer punto, el administrador crema expondrá ante los medios los principales resultados de su gestión, además de los avances y objetivos trazados por la institución para los próximos meses.

El segundo punto está relacionado con la medida cautelar promovida por Gremco y la respuesta legal de Universitario. Velazco ya había adelantado que el club tomó acciones contra los involucrados en el proceso. “El día de hoy (martes 25 de agosto) hemos interpuesto una queja formal ante la Junta Nacional de Justicia contra el juez Bautista Dipaz”, señaló el administrador merengue.

Velazco también informó que Universitario presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, específicamente ante la Fiscalía Superior, por presunto prevaricato. Según su versión, en el caso estaría involucrada la especialista legal Romy Elsa Salas Rojas y otros funcionarios del despacho.

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