La Plaza de Armas de Cusco se tiñó de rojo. Foto: @MovistarDeporPe
La Plaza de Armas de Cusco se tiñó de rojo. Foto: @MovistarDeporPe
Por Redacción EC

El pitazo final en el estadio Nilton Santos desató la celebración en Cusco. La Plaza de Armas se llenó de hinchas de Cienciano, quienes festejaron por todo lo alto la clasificación del cuadro cusqueño a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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