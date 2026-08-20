El pitazo final en el estadio Nilton Santos desató la celebración en Cusco. La Plaza de Armas se llenó de hinchas de Cienciano, quienes festejaron por todo lo alto la clasificación del cuadro cusqueño a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los hinchas cusqueños que siguieron el partido desde la ciudad imperial celebraron una clasificación que devuelve al ‘Papá’ entre los protagonistas del torneo continental y revive el recuerdo de sus grandes noches internacionales.

La fiesta comenzó cuando el árbitro decretó el final del encuentro: aunque Botafogo ganó 1-0, el resultado no le alcanzó para remontar la histórica goleada que Cienciano había conseguido en Cusco.

La Plaza de Armas de Cusco se llenó de hinchas de Cienciano, quienes celebraron por todo lo alto la clasificación del cuadro cusqueño a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. #AlÁngulo 🥅⚽



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Cienciano resistió en Brasil y protegió el 6-1 de la ida

El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo llegó a Río de Janeiro con una ventaja prácticamente decisiva: había goleado 6-1 a Botafogo en el partido de ida, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Botafogo salió con todo en busca de una remontada que habría sido histórica. Danilo Pereira marcó el 1-0 a los pocos minutos y el conjunto brasileño continuó presionando durante el encuentro.

El local incluso tuvo otras oportunidades para ampliar la diferencia, pero Cienciano resistió. Un gol fue anulado tras la intervención del VAR por una mano de Danilo y, posteriormente, una revisión también terminó anulando un penal que inicialmente había sido sancionado para Botafogo debido a una falta previa sobre Martinich.

Además, el cuadro cusqueño sufrió momentos de tensión en su propia área, pero consiguió mantener la diferencia global. Finalmente, el 1-0 de Botafogo fue insuficiente y Cienciano se impuso 6-2 en el marcador acumulado.

Cienciano clasifica a ‘cuartos’ de final de la Copa Sudamericana 2026.

Tras superar a Botafogo, Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto uruguayo también aseguró su clasificación y será el próximo obstáculo del equipo cusqueño en su camino por avanzar a las semifinales.

La clasificación también representa un importante impulso económico para el club. Cienciano aseguró un premio adicional de 700 mil dólares por alcanzar los cuartos de final del certamen continental.

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