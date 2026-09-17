DirecTV EN VIVO ONLINE: transmite el partido de Cienciano vs Montevideo City Torque por la vuelta de los cuarots de final de la Copa Sudamericana 2026 desde el estadio Centenario. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de Cienciano por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Cómo ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

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