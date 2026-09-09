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Transmisión ofical de DirecTV (DGO) EN VIVO: sigue el partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque ONLINE por televisión y streaming por la Copa Sudamericana 2026.
Transmisión ofical de DirecTV (DGO) EN VIVO: sigue el partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque ONLINE por televisión y streaming por la Copa Sudamericana 2026.
Por Adrián Puga

DirecTV EN VIVO ONLINE: transmite el partido de vs por la ida de los cuartos de final de la desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega. ¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de Cienciano por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Cómo ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

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