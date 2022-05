Melgar vs. Cuiabá EN VIVO en partido de la sexta jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana este jueves 26 de mayo del 2022 desde las 5:15 p.m. (horario peruano) en el Estadio Monumental de la UNSA. El ‘Dominó’ debe ganar y esperar que Racing Club caiga contra River Plate de Uruguay. La señal encargada de la transmisión del compromiso es DIRECTV Sports, DIRECTV Go, ESPN y STAR Plus.

