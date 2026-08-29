¡Estuvo gigante! La espectacular doble atajada de Zubczuk que evitó el gol de Alianza Lima | VIDEO
¡Estuvo gigante! La espectacular doble atajada de Zubczuk que evitó el gol de Alianza Lima | VIDEO
Por Redacción EC

Alianza Lima pudo ponerse adelante en el marcador, pero se tropezó contra el enorme Patrick Zubczuk. El arquero de Deportivo Garcilaso apareció en dos ocasiones para evitar el gol de los blanquiazules y convertirse en el salvador de su equipo en el partido por la fecha 7 del Torneo Clausura.

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