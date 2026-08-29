¡Estuvo gigante! La espectacular doble atajada de Zubczuk que evitó el gol de Alianza Lima | VIDEO

Alianza Lima pudo ponerse adelante en el marcador, pero se tropezó contra el enorme Patrick Zubczuk. El arquero de Deportivo Garcilaso apareció en dos ocasiones para evitar el gol de los blanquiazules y convertirse en el salvador de su equipo en el partido por la fecha 7 del Torneo Clausura.

A los 17′, un agran centro de Luis Advíncula le llegó a Eryc Castillo, quien remató de cabeza y exigió al máximo a Zubczuk. El rebote le quedó a Alan Cantero, quien remató sin mucha fuerza y otra vez apareció el arquero para evitar el gol.

Zubczuk está teniendo un buen partido y mantiene el cero en su arco. Garcilaso intenta sostener la intensidad del rival y contragolpear para hacerle daño al arco de Duarte.

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