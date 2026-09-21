Domingo Dianderas volvió a celebrar en la Etapa Nacional de la Copa Perú Vaope 2026 y confirmó su buen inicio en el torneo. El conjunto chinchano derrotó ayer por 1-0 a Estrella Roja en el Estadio Miguel Grau del Callao y sumó su segundo triunfo consecutivo. Con ello, el equipo de Jorge Luna alcanzó los seis puntos, manteniéndose como uno de los líderes de la clasificación.

El partido fue peleado y tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para encontrar una diferencia. A los 50 minutos, Joe ‘La Rata’ Martínez apareció dentro del área para aprovechar un pivoteo y conectar el balón que terminó en el fondo de la red, desatando la celebración de los hinchas chinchanos.

Con la ventaja en el marcador, Domingo Dianderas supo sostener el resultado ante los intentos de Estrella Roja por encontrar el empate. El cuadro visitante volvió a mostrar una defensa sólida y consiguió mantener su arco invicto, una estadística que refuerza su buen momento en esta primera parte de la Etapa Nacional.

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Para Estrella Roja, la derrota significó un nuevo golpe en el campeonato. El equipo chalaco acumuló su segunda caída consecutiva y quedó obligado a reaccionar en la próxima jornada si quiere mantenerse con opciones de avanzar en la competencia y pelear por el objetivo del ascenso.

En la tercera fecha, Domingo Dianderas recibirá a Bad Boys en el Estadio Félix Castillo Tardío, donde buscará prolongar su racha y seguir sumando en la Etapa Nacional. Por su parte, Estrella Roja tendrá que visitar a Juventud Palmeiras del Callao con la necesidad de conseguir sus primeros puntos del torneo.

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