Domingo Dianderas suma seis puntos en la Etapa Nacional de la Copa Perú Vaope 2026. (Foto: Domingo Dianderas)
Domingo Dianderas suma seis puntos en la Etapa Nacional de la Copa Perú Vaope 2026. (Foto: Domingo Dianderas)
Por Redacción EC

Domingo Dianderas volvió a celebrar en la Etapa Nacional de la Copa Perú Vaope 2026 y confirmó su buen inicio en el torneo. El conjunto chinchano derrotó ayer por 1-0 a Estrella Roja en el Estadio Miguel Grau del Callao y sumó su segundo triunfo consecutivo. Con ello, el equipo de Jorge Luna alcanzó los seis puntos, manteniéndose como uno de los líderes de la clasificación.

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