¡Polémica! En los minutos finales del primer tiempo en el duelo entre Universitario y FC Cajamarca por la Liga 1, Micke Palomino cobró la pena máxima a favor del conjunto local, que Michel Rasmussen se encargó de convertir en gol.

Brandon Palacios quiso ingresar al área con balón dominado, pero se encontró con Juan Requena y cayó en el área ‘crema’.

El árbitro Palomino en un inicio no cobró nada, pero el VAR tras una exhausta revisión decidió llamar al juez principal para que la revise personalmente.

Mike Palomino no demoró en decretar el penal. Michel Rasmussen marcó el 2-1 parcial.