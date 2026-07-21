ESPN EN VIVO: transmite el partido de Sporting Cristal vs Bragantino por el playoff de ida de la Copa Sudamericana 2026 desde el estadio Nacional. El partido arrancará a las 19:30 (horario peruano) este miércoles 22 de mayo del 2026. Para ver ESPN en Perú, puedes utilizar plataformas de streaming como Disney+ Premium, contratar un plan de televisión por cable con operadores locales (como Movistar, Claro o DirecTV) o usar la ESPN App vinculando tu proveedor de cable. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de la WEB de El Comercio.