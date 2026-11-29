Sport Huancayo se quedó con un jugador menos por expulsión de Daniel Porozo en el partido contra Universitario, por la semifinal ida de la Liga 1. A los 21′, el delantero ecuatoriano fue a disputar una jugada dividida contra Anderson Santamaría, pero lo planchó abajo en el tobillo y el árbitro Edwin Ordóñez no dudó en mostrarle la tarjeta roja. La jugada fue fuerte, ya que provocó la salida del defensor crema y el ingreso de Aldo Corzo.

Sport Huancayo se quedó con un jugador menos por expulsión de Daniel Porozo en el partido contra Universitario, por la semifinal ida de la Liga 1. A los 21′, el delantero ecuatoriano fue a disputar una jugada dividida contra Anderson Santamaría, pero lo planchó abajo en el tobillo y el árbitro Edwin Ordóñez no dudó en mostrarle la tarjeta roja. La jugada fue fuerte, ya que provocó la salida del defensor crema y el ingreso de Aldo Corzo. 🟥🚨 ¡EXPULSADO POROZO! El Rojo Matador se queda con diez jugadores. #SportHuancayo 0-0 #Universitario 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #L1MAX #Playoffs https://t.co/1RddcDZDnl — L1MAX (@L1MAX_) November 29, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @elcomercio_peru