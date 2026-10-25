Alianza Lima encontró el camino del gol cuando el partido entraba en su tramo final. A los 86 minutos, Alan Cantero apareció para marcar el 1-0 ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules habían dominado el encuentro, pero no conseguían romper la resistencia del conjunto local.

La jugada nació de un gran centro de Jairo Vélez, quien encontró a Cantero en el segundo palo. El atacante argentino se elevó y conectó un cabezazo para enviar el balón al fondo de la red y desatar la celebración íntima. Sin embargo, la alegría tuvo que esperar: la acción fue revisada por el VAR ante la posibilidad de una posición adelantada.

¡GOOOL DE ALIANZA LIMA! Alan Cantero conectó un gran cabezazo dentro del área y pone en ventaja al cuadro 'blanquiazul' en el estadio 25 de Noviembre. ⚽💥 ⏱ 45' ST | #MOQ 0 - [1] #ALI 📲 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑚𝑎́𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑆𝐼𝑁 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑢 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑉 𝐴𝑝𝑝 → https://t.co/AsLDM30TOB — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 25, 2026

Después de varios minutos de suspenso, el árbitro Edwin Ordóñez confirmó la anotación y decretó el 1-0 para Alianza Lima. El gol agónico premió la insistencia del equipo blanquiazul, que buscó la ventaja durante gran parte del compromiso y encontró en Cantero al hombre decisivo para romper el empate en Moquegua.