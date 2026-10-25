Alianza Lima encontró el camino del gol cuando el partido entraba en su tramo final. A los 86 minutos, Alan Cantero apareció para marcar el 1-0 ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules habían dominado el encuentro, pero no conseguían romper la resistencia del conjunto local.
Alianza Lima encontró el camino del gol cuando el partido entraba en su tramo final. A los 86 minutos, Alan Cantero apareció para marcar el 1-0 ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules habían dominado el encuentro, pero no conseguían romper la resistencia del conjunto local.
La jugada nació de un gran centro de Jairo Vélez, quien encontró a Cantero en el segundo palo. El atacante argentino se elevó y conectó un cabezazo para enviar el balón al fondo de la red y desatar la celebración íntima. Sin embargo, la alegría tuvo que esperar: la acción fue revisada por el VAR ante la posibilidad de una posición adelantada.
Después de varios minutos de suspenso, el árbitro Edwin Ordóñez confirmó la anotación y decretó el 1-0 para Alianza Lima. El gol agónico premió la insistencia del equipo blanquiazul, que buscó la ventaja durante gran parte del compromiso y encontró en Cantero al hombre decisivo para romper el empate en Moquegua.