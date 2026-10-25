Alan Cantero apareció a los 86 minutos para darle el triunfo parcial a Alianza Lima ante CD Moquegua. (Foto: Captura de pantalla)
Alan Cantero apareció a los 86 minutos para darle el triunfo parcial a Alianza Lima ante CD Moquegua. (Foto: Captura de pantalla)
Por Redacción EC

Alianza Lima encontró el camino del gol cuando el partido entraba en su tramo final. A los 86 minutos, Alan Cantero apareció para marcar el 1-0 ante CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules habían dominado el encuentro, pero no conseguían romper la resistencia del conjunto local.

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