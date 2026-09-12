Universitario se adelanta en el marcador gracias al gol de Alex Valera, que anota el 0-1 ante Alianza Lima y silencia por completo el estadio Alejandro Villanueva. Con una celebración en dos tiempos producto de una polémica previo al tanto, la ‘U’ se adelanta en el duelo por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Todo nació de un contragolpe que los ‘Merengues’ supieron ganar luego de una llegada por la banda derecha que intentó filtrar Luis Advíncula. Un rechazo de William Riveros inició la respuesta crema y un posterior despeje de Piero Quispe sirvió para que los delanteros ganen la posición.

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Tras un duro choque entre Valera y Renzo Garcés, Gianluca Lapadula continuó la jugada y le sirvió un pase que dejó al ‘20′ frente al portero Alejandro Duarte que no desperdició y abrió la cuenta en La Victoria.

Los reclamos del banco blanquiazul no se hicieron esperar y el mismo ‘6′ local se acercó al cuarto árbitro para generar una posible revisión desde la cabina del VAR, queja que no trascendió.

Minutos más tarde y ante las distintas protestas de Pablo Guede, el árbitro del encuentro le mostró la tarjeta amarilla al DT del cuadro ‘íntimo’.

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Este sábado 12 de septiembre, Alianza Lima y Universitario de Deportes se vuelven a enfrentar por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

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