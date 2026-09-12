Alex Valera celebra su gol en el Alianza Lima vs Universitario por la fecha 9 del torneo clausura de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva, el 12 de septiembre de 2026. (Foto: Giancarlo Ávila/ @photo.gec)
Alex Valera celebra su gol en el Alianza Lima vs Universitario por la fecha 9 del torneo clausura de la Liga 1 en el Estadio Alejandro Villanueva, el 12 de septiembre de 2026. (Foto: Giancarlo Ávila/ @photo.gec)
Por Redacción EC

Universitario se adelanta en el marcador gracias al gol de Alex Valera, que anota el 0-1 ante Alianza Lima y silencia por completo el estadio Alejandro Villanueva. Con una celebración en dos tiempos producto de una polémica previo al tanto, la ‘U’ se adelanta en el duelo por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1.

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