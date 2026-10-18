Andy Polo anotó el segundo gol de Universitario de Deportes a los 22 minutos del primer tiempo, consolidando el 2-0 parcial en el encuentro frente a Alianza Atlético de Sullana por la fecha 12 del Torneo Clausura. La anotación llegó poco después de que un autogol de Román Gastón Suárez abriera el marcador a favor de los cremas en el Estadio Mansiche de Trujillo. Con esta ventaja tempranera, el equipo dirigido por Fabián Bustos busca adueñarse de la punta del campeonato en la recta final de la Liga 1 2026.

Andy Polo anotó el segundo gol de Universitario de Deportes a los 22 minutos del primer tiempo, consolidando el 2-0 parcial en el encuentro frente a Alianza Atlético de Sullana por la fecha 12 del Torneo Clausura. La anotación llegó poco después de que un autogol de Román Gastón Suárez abriera el marcador a favor de los cremas en el Estadio Mansiche de Trujillo. Con esta ventaja tempranera, el equipo dirigido por Fabián Bustos busca adueñarse de la punta del campeonato en la recta final de la Liga 1 2026. ⚽️ ¡GOL DE ANDY POLO! La 'U' tiene efectividad y lo demuestra en el Mansiche. #AlianzaAtlético 0-2 #Universitario 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #Liga1 #TorneoClausuraXL1MAX https://t.co/t8aR00Fb61 — L1MAX (@L1MAX_) October 18, 2026 VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.