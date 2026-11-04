Universitario de Deportes encontró una reacción en el tramo final del partido ante Sport Boys. Cuando el cuadro crema parecía quedarse sin tiempo para remontar el marcador, Fara apareció con una espectacular definición de taquito para establecer el empate y encender las tribunas del Estadio Monumental.

La anotación llegó después de que Álex Valera marcara el descuento para los merengues. El delantero volvió a meter a Universitario en el partido y alimentó la ilusión de una remontada en los últimos minutos del encuentro.

Con el marcador igualado, el equipo crema se lanzó en busca de un nuevo gol. La definición de Fara, además de cambiar el resultado, elevó la tensión de un compromiso que parecía encaminado a una victoria de Sport Boys.

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El tanto de taquito desató la celebración de los hinchas cremas, que pasaron de la preocupación a la expectativa por lo que pueda ocurrir en el cierre del encuentro.

Sport Boys había conseguido una ventaja de dos goles con las anotaciones de Christian Cueva y Percy Liza, pero Universitario respondió en los minutos finales y convirtió el desenlace en un partido de infarto.

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