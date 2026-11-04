De estar contra las cuerdas a soñar con la remontada: Fara pone el 2-2 ante Sport Boys. Foto: Liga 1
De estar contra las cuerdas a soñar con la remontada: Fara pone el 2-2 ante Sport Boys. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

Universitario de Deportes encontró una reacción en el tramo final del partido ante Sport Boys. Cuando el cuadro crema parecía quedarse sin tiempo para remontar el marcador, Fara apareció con una espectacular definición de taquito para establecer el empate y encender las tribunas del Estadio Monumental.

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