Sport Boys se puso en ventaja frente a Universiatrio de Deportes con un tanto de Christian Cueva, quien apareció a los 20 minutos del encuentro para silenciar el Estadio Monumental. De esta manera, el marcador quedó 1-0 a favor de los chalacos.
Sport Boys se puso en ventaja frente a Universiatrio de Deportes con un tanto de Christian Cueva, quien apareció a los 20 minutos del encuentro para silenciar el Estadio Monumental. De esta manera, el marcador quedó 1-0 a favor de los chalacos.
La anotación llegó luego de un cobro de penal a Carloz Zambrano. Cueva ejecutó el penal desde los doce pasos y venció a Miguel Vargas. Fue una acción que cambia el desarrollo del compromiso.
Con este tanto, Sport Boys consiguió adelantarse en un partido que se disputa con mucha expectativa por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Ahora, Universitario deberá buscar la reacción para intentar igualar el marcador, mientras que el conjunto que tomó la ventaja intentará aprovechar el resultado a su favor.
El encuentro se juega en el Estadio Monumental de Ate. El compromiso corresponde a la jornada 14 del Torneo Clausura, que tuvo que ser reprogramada debido a las coordinaciones de seguridad por la procesión del Señor de los Milagros en Lima.
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Universitario llegó a este compromiso luego de vencer por 3-1 a Atlético Grau en Trujillo, resultado que lo mantuvo en la pelea por el liderato del campeonato. Los dirigidos por Fabián Bustos buscaban sumar tres puntos en casa para acercarse al objetivo de conquistar el Torneo Clausura y seguir en carrera por el tetracampeonato.
Por su parte, Sport Boys afrontó este desafío motivado por su reciente triunfo por 1-0 ante Cusco FC en la ciudad imperial, gracias al gol de Jostin Alarcón. El equipo chalaco, dirigido por Carlos Desio, buscaba prolongar su recuperación en el campeonato y dar el golpe en el Monumental ante uno de los protagonistas de la temporada.
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