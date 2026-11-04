Sport Boys da el primer golpe ante Universitario: Christian Cueva anota el 1-0 en el Monumental. Foto: Liga 1
Sport Boys da el primer golpe ante Universitario: Christian Cueva anota el 1-0 en el Monumental. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

Sport Boys se puso en ventaja frente a Universiatrio de Deportes con un tanto de Christian Cueva, quien apareció a los 20 minutos del encuentro para silenciar el Estadio Monumental. De esta manera, el marcador quedó 1-0 a favor de los chalacos.

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