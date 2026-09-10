Cristian Souza apareció para marcar el 1-0 de Cienciano ante Montevideo City Torque, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño consiguió ponerse en ventaja en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y desató la celebración de sus hinchas.

El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo afronta una serie de 180 minutos ante el cuadro uruguayo y tiene como principal objetivo conseguir una ventaja en condición de local. El duelo se juega en la altura del Cusco, uno de los factores que Cienciano espera aprovechar antes de disputar la revancha en Montevideo.

Cristian Souza marcó ante Montevideo City Torque por los cuartos de final. Foto: @DSports

El ‘Papá’ quiere seguir haciendo historia

Cienciano llegó a los cuartos de final después de eliminar a Botafogo. El equipo cusqueño había conseguido una impresionante victoria por 6-1 en la ida disputada en Cusco y, pese a perder 1-0 en Brasil, aseguró su clasificación a la siguiente ronda.

Ahora, el cuadro imperial busca dar otro paso en el torneo que conquistó en 2003, año en que consiguió el único título internacional de su historia.

CIENCIANO ABRIÓ EL MARCADOR



Neri Bandiera desbordó, lanzó un centro rastrero y Cristian Souza puso el 1-0 contra City Torque.



Atención al detalle: NO HUBO FESTEJO, fue a buscar la pelota para seguir atacando.



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