Cristian Souza apareció para marcar el 1-0 de Cienciano ante Montevideo City Torque, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño consiguió ponerse en ventaja en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y desató la celebración de sus hinchas.
Cristian Souza apareció para marcar el 1-0 de Cienciano ante Montevideo City Torque, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño consiguió ponerse en ventaja en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y desató la celebración de sus hinchas.
El conjunto dirigido por Horacio Melgarejo afronta una serie de 180 minutos ante el cuadro uruguayo y tiene como principal objetivo conseguir una ventaja en condición de local. El duelo se juega en la altura del Cusco, uno de los factores que Cienciano espera aprovechar antes de disputar la revancha en Montevideo.
El ‘Papá’ quiere seguir haciendo historia
Cienciano llegó a los cuartos de final después de eliminar a Botafogo. El equipo cusqueño había conseguido una impresionante victoria por 6-1 en la ida disputada en Cusco y, pese a perder 1-0 en Brasil, aseguró su clasificación a la siguiente ronda.
Ahora, el cuadro imperial busca dar otro paso en el torneo que conquistó en 2003, año en que consiguió el único título internacional de su historia.
CIENCIANO ABRIÓ EL MARCADOR
Neri Bandiera desbordó, lanzó un centro rastrero y Cristian Souza puso el 1-0 contra City Torque.
Atención al detalle: NO HUBO FESTEJO, fue a buscar la pelota para seguir atacando.
Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, pierde la paciencia en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo ante el Ético Minero. Sus fuertes declaraciones contra la prensa y análisis en Argentina por el rendimiento del equipo cusqueño, que viste de rojo, generan controversia.