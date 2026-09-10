Cristian Souza marca para Cienciano ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. Foto: @DSports
Cristian Souza marca para Cienciano ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Cristian Souza apareció para marcar el 1-0 de Cienciano ante Montevideo City Torque, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño consiguió ponerse en ventaja en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y desató la celebración de sus hinchas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.