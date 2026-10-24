Edison Flores marcó el 1-0 de Universitario sobre Juan Pablo II en el Estadio Monumental. (Foto: Captura de pantalla)
Edison Flores marcó el 1-0 de Universitario sobre Juan Pablo II en el Estadio Monumental. (Foto: Captura de pantalla)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes encontró la llave para abrir el marcador ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Cuando el equipo crema dominaba el encuentro, pero no conseguía traducir su superioridad en goles, apareció Edison Flores para desatar la celebración en el Estadio Monumental.

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