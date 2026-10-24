Universitario de Deportes encontró la llave para abrir el marcador ante Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Cuando el equipo crema dominaba el encuentro, pero no conseguía traducir su superioridad en goles, apareció Edison Flores para desatar la celebración en el Estadio Monumental.

A los 60 minutos, el ‘Orejas’ ejecutó un tiro libre y sorprendió con un remate preciso que terminó en el fondo de la red. El golazo rompió la resistencia del conjunto visitante y puso el 1-0 para los dirigidos por Fabián Bustos, que habían insistido durante gran parte del partido en busca de la ventaja.

Con este resultado parcial, Universitario se mantiene en la pelea por el Torneo Clausura, en una recta final en la que cada punto puede resultar determinante. Los cremas buscarán sostener la ventaja para sumar tres unidades importantes en su objetivo de luchar por el campeonato.