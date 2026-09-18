Alianza Lima golpeó apenas comenzó el segundo tiempo. A los 46 minutos, Eryc Castillo apareció para marcar el 2-0 ante ADT en Matute y desatar nuevamente la celebración de los hinchas blanquiazules. El ecuatoriano aprovechó una defensa adelantada de la visita y definió con tranquilidad para ampliar la ventaja en el Torneo Clausura.

La jugada nació de un gran pase de Jairo Vélez. El volante ecuatoriano levantó la cabeza y encontró a su compatriota picando al vacío. Castillo ganó la espalda de los defensores de ADT, quedó completamente solo frente al arquero y tuvo todo el tiempo necesario para definir. El delantero no falló y puso el segundo tanto de los íntimos apenas iniciado el complemento. Luego de una revisión en el VAR, el árbitro convalidó el tanto.

¡GOOOL DE ALIANZA LIMA! Eryc Castillo apareció en el arranque del segundo tiempo y, tras una gran asistencia de Jairo Vélez, definió para marcar el segundo de Alianza Lima. ⚽️🔥



⏱ 1' ST | #ALI [2] - 0 #ADT



🖥️ 𝑆𝑖 𝑎𝑢́𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟, 𝑝𝑖𝑑𝑒 𝑇𝑉… pic.twitter.com/2486VAGNlV — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 19, 2026

Tras convertir, Castillo tuvo un gesto especial. El atacante se dirigió hacia una de las cámaras y dedicó su gol a Alejandro Duarte, arquero de Alianza Lima, quien fue protagonista del último clásico ante Universitario.

Con este tanto, Castillo llegó a 18 goles en la temporada con Alianza Lima y volvió a ser determinante en el ataque íntimo. El equipo de Pablo Guede vence 2-0 a ADT en Matute y empieza a recuperar terreno en la tabla del Torneo Clausura, después de un arranque irregular. Todavía queda partido por delante, pero los blanquiazules ya tienen una ventaja que les permite mirar el encuentro con mayor tranquilidad.