Por Redacción EC

Alianza Lima golpeó apenas comenzó el segundo tiempo. A los 46 minutos, Eryc Castillo apareció para marcar el 2-0 ante ADT en Matute y desatar nuevamente la celebración de los hinchas blanquiazules. El ecuatoriano aprovechó una defensa adelantada de la visita y definió con tranquilidad para ampliar la ventaja en el Torneo Clausura.

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